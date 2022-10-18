Представитель Эрдогана заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил об отсутствии в настоящий момент предпосылок для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент таких предпосылок нет", – заявил Калын, отвечая на вопрос о возможности проведения встречи Путина и Зеленского на территории Турции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что для организации переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходим фундамент закрепленных договоренностей.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшем будущем организовать встречу на территории страны Путина и Зеленского.

Турецкий лидер подчеркнул, что она позволила бы разрешить кризис на Украине.

Предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет – Песков

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