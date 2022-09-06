Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского

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Фундамент закрепленных договоренностей необходим для организации переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается встречи Путин – Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне", – приводит РИА новости его слова.

Песков подчеркнул, что в настоящее время речи об этом не идет.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает своей целью в ближайшем будущем организовать встречу на территории страны Путина и Зеленского. Турецкий лидер подчеркнул, что она позволила бы разрешить кризис на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

