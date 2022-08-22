Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Путина и Зеленского

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает своей целью в ближайшем будущем организовать встречу на территории страны Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время", – цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что подобная встреча позволила бы разрешить кризис на Украине.

Ранее стало известно, что Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Отмечалось, что целью встречи Путина и Зеленского может стать определение дорожной карты по Украине.

Турецкий президент на пресс-конференции, которая последовала за личной встречей с Зеленским, заявил, что планирует обсудить итоги переговоров во Львове с Путиным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

