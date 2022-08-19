Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести его встречу с Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, главной темой встречи с украинским лидером стал конфликт, который продолжается с февраля. Он пообещал, что поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Турции будет продолжаться.

"Точно так же, как я сказал господину Путину во время своего визита в Сочи, я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними", – сказал Эрдоган.

Он также заявил о планах обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС и попросить его принять конкретные меры.

"Тема Запорожской АЭС на самом деле не случайна. Во-первых, Международное агентство по атомной энергии должно внимательно следить за этой работой и брать на себя определенную нагрузку по тому, что необходимо сделать. Потому что это угроза. Когда я сказал: "Мы не хотим испытать новый Чернобыль", я имел в виду это", – отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что попросит Путина, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире.

В ночь на 19 августа власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС. По предварительным данным, ВСУ выпустили по городу не менее семи снарядов.

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что кураторы из США намерены сорвать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС, устроив там якобы незначительную аварию.

По словам представителя Минобороны, Соединенные Штаты скрывают данные об обстрелах со стороны Украины Запорожской АЭС, там самым способствуя потенциальному развитию ядерной катастрофы в Европе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

