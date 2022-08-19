Замалчивание США фактов обстрела ЗАЭС поощряет безнаказанность Киева – Антонов

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Замалчивание администрацией Соединенных Штатов фактов обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ лишь поощряет безнаказанность Киева, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Предупреждаем, что подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придется справляться многие десятилетия", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале диппредставительства.

Он также прокомментировал заявления Госдепа о том, что Россия якобы пренебрегает вопросами обеспечения ядерной безопасности. Дипломат подчеркнул, что американская сторона не привела никаких доказательств на этот счет, а главного виновника происходящего в очередной раз "оставила за скобками". Выступая с огульными заявлениями по ситуации вокруг ЗАЭС, продолжил он, США не брезгуют откровенной ложью в попытке очернить Россию.

"По информации Минобороны России, ВСУ намерены инсценировать диверсию, которая приведет к утечке радиации, нарушению целостности хранилища ядерных отходов и выводу реактора в состояние нештатной работы. Цель – создать зону отчуждения до 30 километров и обвинить Россию в ядерном терроризме", – сказал посол.

В ночь на пятницу, 19 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС. По его словам, ВСУ выпустили по городу не менее семи снарядов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

