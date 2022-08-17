В Запорожской области обвинили ВСУ в ударах по системе охлаждения АЭС

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
ВСУ наносят удары по слабым местам Запорожской АЭС, в том числе по системе охлаждения, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс", – сказал он в эфире "Соловьев.Live".
По словам Рогова, чтобы разрушить сам реактор, необходимо тактическое ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что степень запаса прочности реактора велика.
"<...> если даже на него упадет самолет с десятикилометровой высоты и с полными баками, реактор должен остаться целым", – добавил он.
В начале недели вблизи Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после обстрела Энергодара со стороны ВСУ. По словам властей города, из тяжелых орудий США за два часа по Энергодару и ЗАЭС было нанесено около 25 ударов. Под обстрел также попали спальные районы, промышленная зона и село Ивановка.
До этого российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку ВСУ на ЗАЭС. По словам члена главного совета администрации Запорожской области, украинские силовики выпустили девять артиллерийских снарядов по ЗАЭС и прилегающей к ней территории. Часть из них упала между ТЭС и АЭС, а часть – на ТЭС.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Житель Энергодара и его собака погибли после удара ВСУ
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