Российская ПВО отразила удар ВСУ по Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС, объект работает в штатном режиме, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские силовики выпустили девять артиллерийских снарядов по ЗАЭС и прилегающей к ней территории. Рогов уточнил, что часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть – на ТЭС.

"Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты", – пояснил он.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев пытается устроить новый Чернобыль, совершая ежедневные атаки на Запорожскую АЭС. Заявления украинских властей о том, что эти удары якобы наносит российская армия или что это случайность, являются ложью, добавил он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.