Захарова заявила, что позиция генсека ООН по Запорожской АЭС вызывает вопросы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш избрал сомнительную позицию по ситуации с Запорожской АЭС, его бездействие вызывает вопросы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает RT.

Она отметила, что Гутерриш до сих пор не подал киевскому руководству никаких сигналов в связи с продолжающими обстрелами станции.

"Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?" – сказала Захарова.

Также представитель МИД РФ напомнила, что уже практически согласованная миссия МАГАТЭ была сорвана из-за обструкции со стороны Гутерриша и его команды.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники ООН продолжают препятствовать руководству МАГАТЭ в проведении объективного контроля за состоянием Запорожской АЭС.

Генерал-полковник также подчеркнул, что в соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия киевских властей российская сторона расценивает как ядерный терроризм.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

