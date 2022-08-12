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Политика

00:46

МАГАТЭ активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН для отправки миссии на ЗАЭС

политика

Фото: depositphotos/ognjen1234

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) активизирует контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что департамент ООН по вопросам охраны и безопасности должен быть вовлечен в этот процесс, чтобы можно было организовать поездку миссии.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время немедленная угроза ядерная безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что преступные действия Киева в отношении Запорожской АЭС толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабу с Чернобыльской.

Он отметил, что Москва не раз предупреждала Запад, что Киев может пойти на "чудовищные и безрассудные шаги". Небензя выразил мнение, что последствия таких решений аукнутся далеко за пределами Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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