В Запорожской области сообщили об очередном обстреле АЭС со стороны Украины

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Украинские войска вновь нанесли удары по Запорожской АЭС с правого берега Днепра. Об этом представитель администрации области Владимир Рогов рассказал в своем телеграм-канале.
По его словам, удары были нанесены с применением РСЗО и тяжелой артиллерии.
"Удары по АЭС наносятся <...> с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", – написал Рогов.
Он добавил, что из-за обстрелов не удалось вовремя провести пересменку на станции. Рогов отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая в значительной степени превзойдет Чернобыльскую.
Он также назвал актом ядерного терроризма данные действия ВСУ.
Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС
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