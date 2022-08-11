В МИД РФ предупредили о катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, которая в значительной степени превзойдет Чернобыльскую, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей аварию на Чернобыльской АЭС", – приводит ТАСС его слова.

Нечаев также назвал актом ядерного терроризма данные действия ВСУ.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются в том числе "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

