Страны G7 призвали РФ передать Запорожскую АЭС под контроль Украины

Фото: Минобороны РФ

Россия должна незамедлительно передать под контроль Украины Запорожскую АЭС, следует из заявления главы МИД Группы семи (G7).

"В этой связи мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца – Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию", – приводит ТАСС текст заявления.

По их словам, персонал на объекте должен иметь возможность выполнять свои задачи без угроз и давления.

Министры призвали РФ вывести свои войска за пределы границ Украины и соблюдать ее суверенитет, а также выразили обеспокоенность возможными рисками и угрозами на украинских ядерных объектах.

Кроме того, главы МИД G7 поддержали усилия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов на Украине и подчеркнули необходимость отправки туда специалистов организации.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что заявления Киева о предстоящем контрнаступлении на Херсон являются в том числе "психологической операцией". По его словам, Украина ведет "креативную войну", где ключевой задачей является деморализация российских войск.

