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Политика

00:53

В Белом доме призвали вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

политика

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

США призывают РФ вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС и другими ядерными объектами страны, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она заявила, что в США высоко ценят "приверженность властей Украины поддержанию ядерной безопасности в этих трудных условиях", передает ее слова РИА Новости.

Власти Энергодара сообщили 7 августа, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие. По его словам, очевидно, что в Киеве думают, что своими действиями, привлекая внимание международного сообщества такими провокациями, они получат от этого свои дивиденды.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передадут Киеву 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, стоимость которых составляет порядка 100 миллионов долларов.

Остальная часть пакета военной помощи оценивается в 175 миллионов долларов. Как ожидается, в него войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, противотанковое вооружение и автомобильная техника.

Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС

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