В МО РФ назвали актом ядерного терроризма новый обстрел Запорожской АЭС

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Режим Владимира Зеленского совершил новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС, чтобы создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в министерстве обороны РФ.

Так в ведомстве прокомментировали новый обстрел Запорожской АЭС, совершенный 7 августа около 12:40 из района населенного пункта Марганец. В результате была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.

Прибывшие пожарные расчеты ликвидировали задымление. Чтобы предотвратить нарушение работы атомной электростанции, технический персонал станции снизил мощность 5-го и 6-го энергоблоков до 500 МВт.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что атаки на Запорожскую АЭС являются самоубийственным актом.

5 августа одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории Запорожской АЭС и Энергодару. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.

7 августа власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

