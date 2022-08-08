Обстрелы Запорожской АЭС угрожают ядерной безопасности Европы – посольство РФ

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Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают угрозу ядерной безопасности в Европе, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. В диппредставительстве отметили, что это уже не первая провокация Киева на радиационных опасных объектах.

"Обстрелы Запорожской АЭС формированиями ВСУ имеют преднамеренный характер. Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипведомства.

Посольство РФ призвало ООН и МАГАТЭ осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на подобных объектах.

5 августа одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории запорожской АЭС и Энергодару. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.

7 августа власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

До этого в министерстве обороны России заявили, что сотрудники ООН продолжают препятствовать руководству МАГАТЭ в проведении объективного контроля за состоянием Запорожской АЭС. В ведомстве добавили, что провокации Киева носят системный характер и угрожают безопасности объектов атомной энергетики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

