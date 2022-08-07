ООН препятствует контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС – МО РФ

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Сотрудники ООН продолжают препятствовать руководству МАГАТЭ в проведении объективного контроля за состоянием Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, напомнив, что накануне станция подверглась артиллерийскому обстрелу с украинской стороны
Он добавил, что провокации Киева носят системный характер и угрожают безопасности объектов атомной энергетики. Генерал-полковник также подчеркнул, что в соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия киевских властей российская сторона расценивает как ядерный терроризм.
5 августа одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории запорожской АЭС и Энергодару. Как уточняли в министерстве обороны РФ, в результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Обстрелы АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе
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