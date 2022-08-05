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Происшествия

05 августа, 23:16

ВСУ нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС и Энергодару – МО РФ

происшествия

Фото: ТАСС/AP/Olexander Prokopenko

Одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории запорожской АЭС и Энергодару, сообщили в министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что всего было нанесено три артиллерийских удара. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами.

"По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившееся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать <...> возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции", – говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что в настоящее время на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3 и снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, в результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение.

Ранее, выступая на обзорной конференции по ДНЯО в ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупредил о существующем риске провокаций со стороны Киева на ядерных объектах Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Обстрелы АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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