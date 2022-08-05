ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

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ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС, из-за чего начался пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу временной администрации Энергодара.

"Оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 киловатт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли пожарные, однако из-за того, что оборванные линии находятся под напряжением, они не могут приступить к работе.

В пресс-службе подчеркнули, что руководство ВГА Энергодара и Запорожской области принимают все возможные меры для скорейшей нормализации работы Запорожской АЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предостерегает киевский режим от продолжения провокаций в отношении Запорожской атомной электростанции. По ее словам, такие действия чреваты ядерной аварией, последствия которой могут коснуться не только Украины.

До этого в МИД России подчеркнули оправданность взятия российскими военными под охрану Запорожской АЭС с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.