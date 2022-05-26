В МИД подчеркнули оправданность взятия российскими военными под охрану ЗАЭС

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В МИД России подчеркнули оправданность взятия российскими военными под охрану Запорожской АЭС с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она также добавила, что хранящееся на ЗАЭС топливо вряд ли может быть использовано для создания ядерного оружия. По ее словам, станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

"Уран является низкообогащенным, а находящийся в ОЯТ плутоний не может быть выделен без использования достаточно сложных и существующих всего у нескольких стран в мире установок, а также в силу своего изотопного состава вряд ли может быть применим для создания ядерного оружия", – заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) контактирует с РФ и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС. По словам Пескова, стороны договариваются, с какой стороны будет заезжать делегация, через какие контрольно-пропускные пункты и на каком транспорте.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 40 тонн обогащенного урана и 30 тонн плутония. Он также выразил опасение, что с территории могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.

Территория Запорожской АЭС находится под контролем российских военных с начала марта. Станция работает в штатном режиме.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

