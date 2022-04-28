Увеличение уровня радиации на ЧАЭС было незначительным – МАГАТЭ

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На Чернобыльской АЭС на севере Украины наблюдалось незначительное повышение уровня радиации, угрозы для окружающей среды нет, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

"Было увеличение уровней радиации, но ситуация не такая, какую можно было бы оценить как представляющую большую угрозу людям или окружающей среде – в тот момент, когда мы делали эти измерения", – сказал он по итогам поездки на Украину во главе экспертной миссии по предотвращению ядерной угрозы.

По словам Гросси, радиационная ситуация на ЧАЭС стабильна.

В конце марта Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации с радиационным фоном в связи с пожарами в районе Чернобыльской АЭС. Отмечалось, что ситуация находится на контроле ведомства.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.