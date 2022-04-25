Первый энергоблок БелАЭС остановили для проведения планового ремонта

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Работу первого энергоблока Белорусской атомной электростанции приостановили для проведения планово-предупредительных ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"В рамках запланированных работ будет выполнен ремонт оборудования реакторной установки, в том числе парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных насосов и турбогенератора, а также проведен контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования реактора и трубопроводов систем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что плановый ремонт проводится ежегодно для обеспечения стабильной и безопасной работы оборудования АЭС. В министерстве уточнили, что в рамках работ планируется провести частичную перезагрузку свежего ядерного топлива в реактор.

В ноябре 2021 года автоматика отключила первый энергоблок Белорусской АЭС от сети. В Минэнерго отмечали, что радиационный фон на атомной электростанции и в зоне наблюдения сохранялся в показателях нормы.

