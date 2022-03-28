Роспотребнадзор следит за ситуацией с пожарами в зоне Чернобыльской АЭС

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Фото: ТАСС/Serg Glovny/ZUMA Wire
Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с радиационным фоном в связи с пожарами в районе Чернобыльской АЭС, в России отмечается стабильная обстановка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"В связи с пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС Роспотребнадзором ведется мониторинг радиационной обстановки в России на приграничных территориях. По данным мониторинга, радиационная обстановка в РФ остается стабильной", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что российские военные контролируют ситуацию на Запорожской и Чернобыльской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций. Он отметил, что в настоящий момент все усилия направлены на недопущение провокаций в отношении данных объектов со стороны украинских националистических сил.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
На Украине заявили о возобновлении энергоснабжения Чернобыльской АЭС
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