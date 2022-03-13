На Украине заявили о восстановлении энергоснабжения Чернобыльской АЭС

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Электроснабжение Чернобыльской АЭС возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского "Энергоатома".

Подача энергии началась после завершения ремонтных работ.

"Украинские специалисты НЭК "Укрэнерго" <...> возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича", – утверждается в сообщении.

Там отметили, что охлаждение отработавшего ядерного топлива будет осуществляться в штатном режиме. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее украинские националисты устроили провокацию на энергосетях ЧАЭС. Как заявлял замглавы Минобороны РФ Николай Панков, они нанесли удар по электросетевым объектам станции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.