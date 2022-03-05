В Кремле рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин, Борис Дворный

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации на Запорожской АЭС после пожара в здании учебно-тренировочного комплекса.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что атомная электростанция не подвергалась ударам, ее блоки не были повреждены. АЭС продолжает работать в обычном режиме.

"То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС", – сказал Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория находятся под контролем Вооруженных сил России.

Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС произошел 4 марта утром. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал. Радиационный фон в Запорожской области находится в норме. Угрозы населению нет.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что киевский режим пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

По его словам, ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории со стороны Украины была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Так, около 02:00 на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа во время его патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции.