В Кремле рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

01:31
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин, Борис Дворный
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации на Запорожской АЭС после пожара в здании учебно-тренировочного комплекса.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что атомная электростанция не подвергалась ударам, ее блоки не были повреждены. АЭС продолжает работать в обычном режиме.
"То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС", – сказал Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Пресс-секретарь президента напомнил, что Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория находятся под контролем Вооруженных сил России.
Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС произошел 4 марта утром. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В результате пожара никто не пострадал. Радиационный фон в Запорожской области находится в норме. Угрозы населению нет.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что киевский режим пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.
По его словам, ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории со стороны Украины была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Так, около 02:00 на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа во время его патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции.
Эксперт прокомментировал провокацию украинских националистов у Запорожской АЭС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: