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безопасность

18:59

Минобороны РФ предупредило о провокации националистов в Харькове

безопасность

Фото: AP/TASS/Vadim Ghirda

Украинские националисты планируют в Харькове провокацию с участием западных журналистов. Об этом сообщил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"В городе Харькове украинскими националистами готовится провокация с участием западных журналистов", – отметил Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что на улице Жилярди Киевского района между домами в частном секторе расположены реактивные системы залпового огня, при этом гражданам, среди которых есть дети, запретили покидать дома.

"Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", – отметил Конашенков.

Так, целью провокации является вызов ответного артиллерийского огня со стороны российских военных по жилому сектору Харькова, чтобы зафиксировать его на камеры и передать представителям западных средств массовой информации.

Ранее украинские националисты в ночь на 4 марта предприняли попытку провокации у Запорожской АЭС. Уточняется, что они пытались открыть огонь по данному объекту.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Россия открыта к диалогу с Украиной при выполнении всех российских требований – Путин

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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