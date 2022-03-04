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Российские военнослужащие заняли площадку Запорожской АЭС, сообщила в телеграм-канале военная администрация области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.

"Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", – говорится в сообщении.

Утром 4 марта в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС произошел пожар. На данный момент он ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Радиационный фон в Запорожской области находится в норме. Угрозы населению нет.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие уничтожили основные группировки украинских националистов. На фоне этих действий западные страны нарастили отправку контрактников частных военных компаний.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

