В МАГАТЭ заявили об отсутствии выброса радиации на Запорожской АЭС

14:32
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин, Борис Дворный
Выброса радиации на Запорожской АЭС не зафиксировано, системы безопасности реакторов не пострадали, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси РИА Новости.
"Важно сказать, что все системы безопасности шести реакторов на станции вообще не пострадали, не было выброса радиоактивного материала", – сказал он.
По словам Гросси, системы мониторинга радиационной обстановки ЗАЭС работают штатно.
28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что военные РФ полностью взяли под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Он уточнил, что персонал АЭС продолжает работать и обслуживать объекты, контролируя радиоактивную обстановку в исправном режиме.
Утром 4 марта в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС произошел пожар. На данный момент он ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Угрозы населению нет.
В Минобороны РФ заявили, что киевский режим пытается обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения на Запорожской АЭС путем провокации. Так, около 02:00 на мобильный патруль Росгвардии напала украинская диверсионная группа, которая подожгла здание.
Киевский режим пытается обвинить РФ в создании очага радиоактивного заражения – МО
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