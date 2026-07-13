13 июля, 05:58Происшествия
Россияне не обращались в посольство РФ в Таиланде в связи с пожаром в Бангкоке
Фото: ТАСС/Алексей Сковоронский
Российские граждане не пострадали при крупном пожаре в бангкокском баре, унесшем жизни 27 человек. Об этом РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.
Дипломат подчеркнул, что обращений, связанных с возгоранием в заведении, от россиян в дипмиссию не поступало.
Также Ильин привел обновленные данные таиландских властей, согласно которым на утро опознаны лишь десять из 27 жертв. Среди погибших идентифицирован один иностранец – гражданин Лаоса.
Ранее стало известно, что по меньшей мере 27 человек погибли в результате сильного пожара в пабе на севере Бангкока. Еще 63 человкка пострадали. Местные власти устанавливают причину ЧП.