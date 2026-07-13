Кратковременный дождь и до 22 градусов ожидаются в Москве 13 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 13 июля, составит от 20 до 22 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и проливной дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 19 до 24 градусов. В некоторых районах также возможен дождь, местами сильный.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что месячная норма осадков выпала в Центральной России в субботу, 11 июля, а в Подмосковье – 52% от нормы.

По его данным, в столице на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге – 15 миллиметров, Бутово – 20 миллиметров или 23% от нормы месяца.