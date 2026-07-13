Собянин: отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще три БПЛА, летевших на Москву в ночь на понедельник, 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Всего на данный момент, по информации Собянина, в ночь на 13 июля на подлете к столице было уничтожено 11 БПЛА. На месте падения фрагментов также работают сотрудники экстренных служб.

На фоне информации об отражении атаки дронов столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.