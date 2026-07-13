Допуск к сдаче ГТО будет упрощен в России с 1 сентября

Фото: depositphotos/aallm

Гражданам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в массовых спортивных мероприятиях, студенческих соревнованиях и сдаче нормативов ГТО. Новый порядок вступает в силу в России с 1 сентября. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Парламентарий пояснил, что изменения в медицинском сопровождении спорта вносятся соответствующим приказом Минздрава РФ. Теперь для допуска к занятиям будет достаточно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. По словам депутата, упрощение процедуры не означает снижения внимания к здоровью граждан, напротив – система станет более гибкой.

Свищев подчеркнул, что новые правила меняют роль спортивного врача: теперь он работает в тесной связке с тренером, наблюдая за реакцией организма ребенка на нагрузки и при необходимости корректируя тренировочный режим. Это особенно важно для юных спортсменов, так как позволяет снизить риски ранней специализации и травматизма.

Кроме того, с 1 сентября главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав и численность медицинской бригады на старте, исходя из масштаба мероприятия, количества участников и даже погодных условий.

Свищев назвал приказ серьезным шагом вперед и призвал регионы и граждан знать о новых возможностях, отметив, что безопасность в спорте строится на правильной организации, а не на запретах.

Ранее Владимир Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за ГТО и диспансеризацию. До этого существовала коллизия: диспансеризация для россиян в возрасте до 40 лет проводилась раз в 3 года, но нормы ГТО можно было сдавать каждый год.

Поэтому налогоплательщики получали вычет лишь раз в три года, ведь для его получения нужно сдать в одном и том же году и ГТО, и пройти диспансеризацию.