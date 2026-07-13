Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 03:58

Спорт

Допуск к сдаче ГТО будет упрощен в России с 1 сентября

Фото: depositphotos/aallm

Гражданам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение для участия в массовых спортивных мероприятиях, студенческих соревнованиях и сдаче нормативов ГТО. Новый порядок вступает в силу в России с 1 сентября. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Парламентарий пояснил, что изменения в медицинском сопровождении спорта вносятся соответствующим приказом Минздрава РФ. Теперь для допуска к занятиям будет достаточно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. По словам депутата, упрощение процедуры не означает снижения внимания к здоровью граждан, напротив – система станет более гибкой.

Свищев подчеркнул, что новые правила меняют роль спортивного врача: теперь он работает в тесной связке с тренером, наблюдая за реакцией организма ребенка на нагрузки и при необходимости корректируя тренировочный режим. Это особенно важно для юных спортсменов, так как позволяет снизить риски ранней специализации и травматизма.

Кроме того, с 1 сентября главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав и численность медицинской бригады на старте, исходя из масштаба мероприятия, количества участников и даже погодных условий.

Свищев назвал приказ серьезным шагом вперед и призвал регионы и граждан знать о новых возможностях, отметив, что безопасность в спорте строится на правильной организации, а не на запретах.

Ранее Владимир Путин поручил сделать ежегодным налоговый вычет за ГТО и диспансеризацию. До этого существовала коллизия: диспансеризация для россиян в возрасте до 40 лет проводилась раз в 3 года, но нормы ГТО можно было сдавать каждый год.

Поэтому налогоплательщики получали вычет лишь раз в три года, ведь для его получения нужно сдать в одном и том же году и ГТО, и пройти диспансеризацию.

Читайте также


спорт

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика