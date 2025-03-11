Москвичам рассказали, где подготовиться к сдаче норм ГТО

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Для выполнения нормативов в Москве предусмотрено 400 площадок, а для получения знака ГТО и тренировок – 10 центров тестирования. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители столицы стремятся проверить физическую форму, сдавая нормативы ГТО. Чтобы успешно выполнить эти нормативы, необходимо иметь высокий уровень подготовки в различных видах спорта. Обладание знаком ГТО любого уровня дает преимущества, например, при поступлении в высшее учебное заведение.

В прошлом году знаки отличия были вручены порядка 170 тысячам москвичей. Свыше 69 тысяч из них получили золотой знак, около 59 тысяч – серебряный и 41 тысяча горожан удостоилась бронзовым знаком.

Движение ГТО было создано в 1930-х годах, однако в начале 1990-х годов оно прекратило свое существование. В настоящее время в Москве уже более десяти лет успешно функционирует обновленный комплекс ГТО, который продолжает набирать обороты.

Вот уже три года в городе успешно реализуется проект "ГТО в парках", делая процесс подготовки и тестирования более увлекательным и разнообразным. С июня по сентябрь в десяти столичных парках можно присоединиться к тренировкам и пройти тестирование по нормам ГТО. Занятия проводят квалифицированные инструкторы, многие из которых сами имеют золотые знаки отличия.

В обновленный комплекс "Готов к труду и обороне" сегодня входят 18 уровней, которые включают в себя упражнения, соответствующие возрасту участников. Начать тестирование можно с шести лет, выбрав первый уровень. А для участников старше 70 лет предусмотрен последний, 18-й уровень.

В рамках комплекса ГТО предусмотрены испытания на силу, быстроту, ловкость, гибкость и координацию. Эти тесты могут пройти и люди с ограниченными возможностями здоровья. Горожанам предлагают проверить себя на площадках, фестивалях и мероприятиях, которые проходят весь год. Узнать подробности о сдаче нормативов москвичи могут на официальном сайте движения.

Между тем Сергей Собянин объявил запуск проекта "Город обсуждает Московский спорт" на платформе "Город идей". Платформа даст горожанам возможность стать соавторами будущего спортивной столицы. Свои предложения они смогут направить до 25 марта по четырем тематическим проектам.

Первый направлен на спортивную инфраструктуру. В его рамках москвичи могут предложить новые стандарты для городских спортивных объектов и благоустройства. Второй позволит городским властям просмотреть предложения горожан по расширению программы спортивных событий и фестивалей.