В проекте "Спортивные выходные" запустили видеотренировки со звездами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Спортивные выходные" дополнили онлайн-тренировками с участием звезд и профессиональных тренеров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта, организаторами которого выступают департамент спорта города и центры госуслуг "Мои документы", запланировано 85 бесплатных видеотренировок по девяти направлениям. Это общая физическая подготовка, растяжка, танцевальная тренировка, йога, пилатес, soft fitness, body combat, фитрок и медитация.

Каждую дисциплину открывает занятие с одним из популярных артистов. Танцевальные тренировки с москвичами будет проводить Полина Гагарина, занятия йогой – Алсу, фитроком – ST, а медитацией – Ассоль.

Онлайн-тренировки помогут улучшить и поддержать физическую форму, не выходя из дома. Для этого понадобятся спортивные резинки, коврик и кубик для йоги. Новые видео будут появляться с понедельника по пятницу на страницах проекта в социальных сетях и на канале в Rutube. Сейчас москвичам уже доступна первая тренировка.

Тем временем лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках" завершила свою работу. За зимний сезон ее посетили более 17 тысяч человек. Для них были организованы мастер-классы по лыжам и биатлону от ведущих спортсменов страны, а также масштабные соревнования и гонки.

Ранее сообщалось, что за зиму свыше 450 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы. В период с декабря по февраль на двух вокзалах было организовано около 230 мероприятий. Например, желающие научились кататься на коньках.