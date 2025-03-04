04 марта, 13:55Город
Лыжный сезон завершится в московских "Лужниках" 4 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Лыжно-биатлонная трасса в "Лужниках" завершит свою работу 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.
За зимний сезон ее посетили более 17 тысяч человек. Для них были организованы мастер-классы по лыжам и биатлону от ведущих спортсменов страны, а также масштабные соревнования и гонки.
"Спасибо всем, кто регулярно приходил на нашу площадку, впервые осваивал лыжи и биатлон с инструкторами или совершенствовал свое мастерство", – добавили в публикации.
Накануне, 3 марта, о своем закрытии объявили катки в парках Горького и "Сокольниках". Аналогичное сообщение сделал и самый большой в Москве каток на ВДНХ.
Тем не менее горожане все еще могут посетить ГУМ-Каток, который будет принимать гостей до 9 марта. Более того, там до сих пор действует акция, в рамках которой первые четыре сеанса в будние дни остаются бесплатными.
Также москвичи и туристы могут научиться играть в хоккей на мастер-классах совместно с Федерацией хоккея России на нацпрограмме подготовки хоккеистов "Красная машина".
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