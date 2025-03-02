Сезон зимних активностей завершается в Москве. Посетить горнолыжный комплекс на Воробьевых горах можно будет до конца марта. Его склоны планируют закрыть одновременно.

Комплексы "Кант" и "Лата Трэк" будут принимать гостей до тех пор, пока будет позволять погода. Ожидается, что там сезон завершится примерно в 20-х числах марта.

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