Более 120 крытых катков и 440 лыжных трасс оборудовано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Более 440 лыжных трасс протяженностью почти 770 километров и свыше 120 крытых катков оборудовано в Москве для любителей зимних видов спорта, передает портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, горожанам доступно свыше 1 300 сезонных ледовых площадок, работают спортивные школы и бесплатные секции, регулярно проводятся крупные мероприятия по зимним видам спорта, включая турнир по хоккею "Золотая шайба", гонка "Лыжня России", а также фестивали и многое другое.

В хоккей играют более 145 тысяч детей и взрослых, фигурным катанием занимаются свыше 105 тысяч москвичей. Бегом на лыжах занимаются почти 47 тысяч жителей столицы.

Бесплатные занятия под руководством профессиональных тренеров в рамках проекта "Мой спортивный район" помогут гражданам научиться кататься на коньках. Тренировки проходят на 79 ледовых площадках столицы. Аналогично москвичи могут посетить бесплатные тренировки по бегу на лыжах.

Кроме того, на катке ВДНХ 8 февраля состоится благотворительный день. Все средства от билетов и проката коньков, полученные в этот день, передадут в четыре фонда. Акция будет проводиться с 10:00 до 23:00, при этом вход на каток будет осуществляться по билетам.

