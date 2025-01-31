"Лыжню России" перенесли в Подмосковье из-за теплой погоды

Фото: лыжняроссии.рф

Старт "Лыжни России" в Московской области, который должен был состояться 8 февраля, перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения самого массового старта страны", – сообщили в министерстве.

Отмечается, что новую дату мероприятия назначат позже.

Между тем аномальное потепление в Москве завершится в ближайшие выходные, с 1 по 2 февраля. 1-го числа температура будет от 3 до 5 градусов выше нуля, но днем и ночью в воскресенье, 2-го числа, ожидаются минусовые температуры. Это произойдет из-за перемещений воздушных масс.

