Синоптик Вильфанд: температура воздуха в выходные в Москве опустится до нулевого значения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в воскресенье, 2 февраля, в Москве опустится до нулевого значения, рассказал Москве 24 научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он обратил внимание, что в пятницу, 31 января, в столице будет 4–6 градусов тепла. Однако уже в субботу, 1 февраля, температура составит от 3 до 5 градусов выше нуля. В воскресенье днем и ночью будет от минус 2 до плюс 2 градусов.

По словам синоптика, спад температуры произойдет из-за смены циркуляции – воздушные массы будут перемещаться с запада и юго-запада, а после с запада и северо-запада.

"Это тоже воздух теплый. Тем не менее все-таки будет нулевая отметка", – добавил Вильфанд.

Кроме того, в воскресенье пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. По столице они выпадут на уровне 2–3 миллиметров, подытожил специалист.

Между тем в Москве установлен новый температурный рекорд был в четверг, 30 января. В 2016 году столбик термометра поднялся до плюс 3 градусов, а в этом году к 03:00 он остановился на показателе плюс 4,6 градуса.

В свою очередь, климатолог Николай Терешонок отметил, что зимы становятся теплее с каждым годом. По словам эксперта, снег будет периодически выпадать, но не каждый год. Почва уже не промерзает, поэтому сложности будут сохраняться и углубляться.