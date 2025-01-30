В Москве установлен температурный рекорд для 30 января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новый температурный рекорд был установлен в четверг, 30 января, в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он напомнил, что накануне Москва установила новый температурный рекорд, так как в среду, 29-го числа, воздух прогрелся до плюс 5,1 градуса. Таким образом, столица на тот момент обновила уже три рекордных значения подряд.

30 января, по словам синоптика, был побит еще один рекорд, который до этого фиксировался метеорологами в 2016 году. Тогда в Москве столбик термометра поднялся до плюс 3 градусов, а в этом году к 03:00 он остановился на показателе в плюс 4,6 градуса. Кроме того, были обновлены рекорды Можайска и Коломны.

"В Можайске температура составила плюс 4,5 градуса (прежний рекорд 2016 года – плюс 3,7 градуса), а в Коломне – плюс 2,9 градуса (прежнее достижение 2004 года – плюс 2,8 градуса)", – уточнил Леус.

До конца суток в Москве ожидается до плюс 7 градусов, что будет превышать норму на 12–13 градусов. Также 30 января прогнозируется облачная погода без существенных осадков, ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. По словам синоптика, лишь в начале дня будут наблюдаться слабые моросящие дожди.

"Погоду в столичном регионе продолжит формировать южная периферия обширного циклона, по которой к берегам Москвы-реки будут поступать аномально теплые воздушные массы", – объяснил Леус.

Давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, заключил синоптик.

Между тем климатолог Николай Терешонок отметил, что зимы становятся теплее с каждым годом. По словам эксперта, снег будет периодически выпадать, но не каждый год. Почва уже не промерзает, поэтому сложности будут сохраняться и углубляться.

