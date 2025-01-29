Климатолог Киселев: рекордное потепление может привести к деградации многолетней мерзлоты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рекордное потепление на Земле может привести к деградации многолетней мерзлоты и, как следствие, обрушению инфраструктуры, рассказал ведущий научный сотрудник отдела динамической метеорологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев. Об этом сообщает Life.ru.

Повышение мировой температуры угрожает зданиям и инфраструктуре, так как почва под воздействием температур размягчается. Специалист напомнил, что в 2020 году в Норильске из-за неустойчивости опор рухнул бак с дизельным топливом. Однако, когда опоры строили, никто не думал, что такое может произойти из-за таяния мерзлоты.

"В планах на ближайшие годы – расположение около 140 станций наблюдения за многолетней мерзлотой в нашей стране", – подчеркнул Киселев.

Однако бьющая в 2025 году исторические рекорды температура не означает, что в дальнейшем ее значения будут расти. По словам климатолога, сейчас можно с уверенностью сказать, что порог в 1,5 градуса, установленный в 2015 году на 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже, будет преодолен в ближайшие годы.

При этом, отметил Киселев, 1,5 градуса – условная граница, которую не стоит пересекать. По словам других климатологов, эта цифра и значение в 2 градуса ("точка невозврата") "взяты с потолка", так как участникам конференции надо было указать конкретные значения.

Кроме того, точные отметки температуры, при которых климат выйдет из-под контроля, сложно спрогнозировать, поэтому специалисты не могут их обозначить. Климатолог также заявил, что в будущем человечество может ожидать мировое потепление на 3 градуса.

Между тем синоптик Евгений Тишковец заявил, что двойной исторический максимум температуры будет установлен в Москве в четверг, 30 января. Днем потеплеет, и воздух прогреется от 4 до 9 градусов тепла. Значение превосходит климатическую норму на 15 градусов. Кроме того, температура может обновить или повторить исторический максимум января за всю историю метеонаблюдений.