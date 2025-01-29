Синоптик Тишковец: двойной температурный максимум будет зафиксирован в Москве 30 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Двойной исторический максимум температуры будет установлен в Москве в четверг, 30 января, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Днем потеплеет, и воздух прогреется от 4 до 9 градусов тепла. Значение превосходит климатическую норму на 15 градусов и, по словам синоптика, перенесет москвичей в апрель.

Таким образом, температура побьет рекорд дня – синоптики фиксировали плюс 3 градуса 30 января 2016 года. Кроме того, она может обновить или повторить исторический максимум января за всю историю метеонаблюдений – в 2007 году специалисты зарегистрировали 8,6 градуса выше нуля в этом месяце.

Однако после температурного пика значения температуры снизятся, обратил внимание Тишковец. С его слов, в пятницу, 31 января, ожидается от 4 до 6 градусов тепла, а в субботу, 1 февраля, значение может опуститься до 3 градусов. При этом оба дня могут побить рекорды 2016 и 2015 годов.

Затем в воскресенье, 2 февраля, установится температура от 0 до 2 градусов с положительным значением, а субботние дожди перейдут в мокрый снег.

"На следующей неделе зима опомнится, и показания термометров уйдут в умеренные "минуса" с постепенным восстановлением небольшого снежного покрова высотой 1–6 сантиметров", – подытожил Тишковец.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова обратила внимание, что во вторник, 28 января, погоду определил теплый сектор атлантического циклона. Воздух прогрелся до 4 градусов и выше, а значит, во всем регионе наблюдалась плюсовая температура.

"И в Москве установлен второй в этом месяце рекорд, температура составила 5,3 градуса (прежний рекорд – 3,1 градуса, 1923 год)", – написала она в телеграм-канале.

Кроме того, в среду, 29 января, ночью установился очередной рекорд: на ВДНХ зафиксировали 4,8 градуса тепла, хотя максимальная температура для этого дня составляла ранее 2,9 градуса. Такое значение было замечено еще в 2001 году.

Снежный покров растаял почти на всей территории столичного региона. Снега совсем не осталось в Подмосковье, на территории самой столицы его высота также составляет 0 сантиметров.

Несмотря на такие погодные условия, снег может вернуться в Москву во второй половине февраля, считает руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.