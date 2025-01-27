Синоптик Тишковец: снежный покров растаял почти во всем Московском регионе

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Снежный покров растаял почти на всей территории столичного региона, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, снега совсем не осталось в Подмосковье, на территории самой столицы его высота также составляет 0 сантиметров. Единственным местом в городе, где еще сохранился снежный покров, оказалось Тушино. Там высота снега достигает 3 сантиметров, указал синоптик.

Тем временем в понедельник, 27 января, в Москве был побит суточный рекорд максимальной температуры, установленный в 1914 году. В столице потеплело до 4,8 градуса, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

27 января 1914 года температура воздуха в городе выросла до 3 градусов, а в полночь той же даты 2025 года термометры показали 3,2 градуса, подчеркнул специалист.

При этом, по его данным, температура воздуха в столице продолжает повышаться. Синоптик обратил внимание, что до этого, в воскресенье, 26 января, рекорды максимальной температуры были зафиксированы в Смоленске и Великом Новгороде.

Несмотря на такие погодные условия, снег может вернуться в Москву во второй половине февраля, считает руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он может пролежать до начала марта и будет "продолжительный и не очень большой", отметил эксперт.