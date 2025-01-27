Врач Тен: бесснежная зима опасна для россиян депрессией и сонливостью

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Бесснежная зима может вызвать у россиян депрессию, апатию и сонливость. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской клинической больницы Зарему Тен.

По ее словам, снежный покров, отражая солнечные лучи, увеличивает количество света, что положительно сказывается на выработке серотонина, известного как гормона счастья. Кроме того, он уменьшает уровень мелатонина, избыток которого может провоцировать сонливость и апатию.

Тен утверждает, что при нехватке световых лучей у россиян может ухудшиться настроение и повыситься уровень тревожности, а также нарушиться сон и снизиться энергия. Более того, из-за отсутствия снега возникают проблемы с занятием спортом, поэтому уровень физической активности падает и это влияет на психоэмоциональное благополучие человека.

Врач считает, что справиться с депрессивным состоянием в такой ситуации поможет светотерапия, спорт, творчество и консультации с психологом.

При этом климатолог Алексей Кокорин ранее спрогнозировал, что через 50 лет некоторые зимы в столице будут проходить без снега. Он также считает, что сильные морозы еще будут приходить, но крайне редко. Средняя зима станет примерно на три градуса теплее, уточнил специалист.

