Климатолог Кокорин: некоторые зимы в Москве могут быть без снега через 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Через 50 лет некоторые зимы в столице будут проходить без снега, спрогнозировал климатолог Алексей Кокорин. При этом сильные морозы еще будут приходить, но крайне редко, считает эксперт.

"В какие-то года через 40–50 лет, наверное, не будет снега в Москве, в какие-то года его будет довольно много. <...> Cредняя зима станет примерно на три градуса теплее, но явно не на 10", – передает РИА Новости его слова.

Между тем причиной теплой и влажной зимы в центральной части Европейской России в этом году могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане, предположил ранее синоптик Михаил Леус. Атлантические циклоны приносят в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.

Так, январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Пока самым жарким считается январь 2020 года.

