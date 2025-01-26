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26 января, 08:51

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Климатолог Кокорин: некоторые зимы в Москве могут быть без снега через 50 лет

Климатолог заявил, что через 50 лет некоторые зимы в Москве будут без снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Через 50 лет некоторые зимы в столице будут проходить без снега, спрогнозировал климатолог Алексей Кокорин. При этом сильные морозы еще будут приходить, но крайне редко, считает эксперт.

"В какие-то года через 40–50 лет, наверное, не будет снега в Москве, в какие-то года его будет довольно много. <...> Cредняя зима станет примерно на три градуса теплее, но явно не на 10", – передает РИА Новости его слова.

Между тем причиной теплой и влажной зимы в центральной части Европейской России в этом году могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане, предположил ранее синоптик Михаил Леус. Атлантические циклоны приносят в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.

Так, январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Пока самым жарким считается январь 2020 года.

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