Январь в Москве может стать самым теплым в истории

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что самым жарким в истории метеонаблюдений в столице считается январь 2020 года, когда средняя месячная температура составила 0 градусов. Однако текущий январь может выйти на первое место и показать рекорд.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предположил, что причиной теплой и влажной зимы в центральной части Европейской России могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане.

Атлантические циклоны Ла-Нинья приносят в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере. Однако на юге наблюдаются более низкие температуры.