Синоптик Вильфанд: апрельская погода вернется в Москву 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Апрельская погода вернется в Москву в субботу, 25 января. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, такая погода сохранится до конца января.

"Еще ночью сегодня будет температура отрицательная – минус 5–6, а днем в субботу уже все, опять оттепель наступает. Дальше до конца января похолодания не видно, даже ночные температуры начиная с понедельника будут около 0, а дневные – от 0 до плюс 4", – приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он также добавил, что температурный фон в столице в последнюю неделю месяца будет на 6–9 градусов выше нормы.

В Москве в конце января более 100 лет не было такого тепла, как в этом году, отметил ранее синоптик Евгений Тишковец. Он не исключает достижения новых рекордных показателей. Так, температура на уровне 3 градусов была в конце января 1914 года, а в 1923 году – 3,1 градуса.

Между тем причиной аномально теплой зимы в Центральной России может быть явление Ла-Нинья в Тихом океане, считает синоптик Михаил Леус. Это атлантические циклоны, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.