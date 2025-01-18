Синоптик Леус: причиной теплой зимы может оказаться явление Ла-Нинья в Тихом океане

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Причиной необычайно теплой и влажной зимы на территории центральной части Европейской России могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане. Такое предположение в своем телеграм-канале высказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Название Ла-Нинья носят атлантические циклоны, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере. При этом в южной части региона фиксируются более низкие температуры, пояснил эксперт.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), условия, которые как правило возникают во время Ла-Нинья, уже сформировались. По прогнозам, они будут сохраняться на протяжении февраля – апреля 2025 года. Вероятность такого развития событий составляет 59%, подчеркнул Леус. При этом не исключено, что в дальнейшем Ла-Нинья перейдет в нейтральный климат в марте – мае 2025 года (вероятность 60%).

Леус также отметил, что в период действия Ла-Нинья наличие холодных вод в Тихом океане становится причиной смещения струйного течения в атмосфере на север. Это, в свою очередь, формирует засушливые условия на юге США и вызывает рост количества осадков, а также наводнения на северо-западе Тихого океана и в Канаде. В Индии же присутствие Ла-Нинья проявляется через увеличение количества осадков и значительно более интенсивный сезон муссонов.

Тем временем в субботу, 18 января, в Москве ожидается облачная погода с гололедицей и небольшими осадками. Днем воздух в столице прогреется до 4 градусов, а в ночь на воскресенье опустится до минус 2 градусов. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду.