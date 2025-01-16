Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 19:06

Общество

Крещенская ночь в Москве может стать самой теплой в век глобального потепления

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Крещенская ночь в Москве может стать самой теплой в век глобального потепления. Температура воздуха будет держаться на отметках от 0 до минус 2 градусов. Однако из-за высокой влажности, осадков и ветра температура воздуха может ощущаться как минус 8–9 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что днем показания термометров отправятся в зону оттепелей.

Специалист напомнил, что сильным морозом в столице считается понижение температуры воздуха до минус 30 градусов.

"Такого в Москве не было уже 19 лет. Последний раз 30-градусные морозы наблюдались как раз на Крещение, 19 января 2006 года, и это был единственный случай в XXI веке", – пояснил специалист.

Между тем в Москве провели санитарно-эпидемиологические проверки купелей перед крещенскими купаниями. Управление Роспотребнадзора исследовало воду в 44 точках, которые представило правительство Москвы.

По итогам проверок в 40 купелях из 44 вода соответствует гигиеническим нормам по всем показателям. Четыре купели были исключены из списка мест для крещенских купаний.

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