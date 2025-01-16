Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 17:15

Безопасность

В Москве проверили качество воды перед крещенскими купаниями

В Москве проверили качество воды перед крещенскими купаниями

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В рамках подготовки к Крещению в столице провели санитарно-эпидемиологические проверки купелей. Управление Роспотребнадзора исследовало воду в 44 точках, представленных правительством Москвы.

По словам начальника отдела надзора Алексея Худобородова, в 40 из них вода соответствует гигиеническим нормам по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Четыре купели, где вода не прошла проверку, исключили из списка мест для крещенских купаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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