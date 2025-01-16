16 января, 17:15Безопасность
В Москве проверили качество воды перед крещенскими купаниями
В рамках подготовки к Крещению в столице провели санитарно-эпидемиологические проверки купелей. Управление Роспотребнадзора исследовало воду в 44 точках, представленных правительством Москвы.
По словам начальника отдела надзора Алексея Худобородова, в 40 из них вода соответствует гигиеническим нормам по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Четыре купели, где вода не прошла проверку, исключили из списка мест для крещенских купаний.
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