Синоптик Тишковец: в Москве ожидается символическое похолодание на Крещение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на Крещение, на 19 января, в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля, а днем будет на нулевой отметке. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

С его слов, в понедельник, 13 января, в некоторых районах столицы может выпасть небольшой снег. Ночью температура опустится до минус 1–4 градусов, а днем будет колебаться от 0 до минус 3 градусов. Кроме того, обратил внимание Тишковец, на дорогах ожидается гололедица.

Вторник, 14-е число, станет самым холодным днем недели. К утру температура опустится до 7 градусов ниже нуля. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде снега, что приведет к небольшому увеличению снежного покрова, добавил синоптик.

В среду ночью, 15 января, местами пройдет снег, а уже днем ожидается мокрый снег. При этом температура воздуха рано утром составит от 0 до минус 3 градусов, а в середине дня – до 2 градусов.

"В четверг после небольшой ночной передышки, когда будет 0 – минус 3, днем мокрый снег возобновится, и 0 – плюс 3. В пятницу оттепель усилится, ветрено, в течение суток плюс 1–4, осадки пройдут преимущественно в виде дождя, снежный покров опять растает", – уточнил специалист.

Затем в субботу, 18 января, вновь пройдет небольшой снег при нулевой температуре.

Между тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что высота снежного покрова в столице остается существенно ниже нормы. В ночь на воскресенье в Москве и области прошли осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, в МГУ – 4 миллиметра, на Балчуге – менее 1 сантиметра, обратила внимание синоптик.